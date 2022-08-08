WhatsApp научат скрывать номер пользователя в чатах

Мессенджер WhatsApp обзаведётся функционалом, который повысит уровень приватности пользователей. Новая функция позволит скрыть свой номер от участников группового чата. Первое упоминание об этом появилось в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.17.23 для Android.

Во время вступления пользователя в группу, появится предложение, кто сможет просматривать номер телефона, а от кого его скрывать. По умолчанию номер будет скрываться от всего чата.

Обновление WhatsApp выйдет в самое ближайшее время.

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