WhatsApp на ПК больше не будет требовать смартфона для запуска

Одним из главных недостатков PC-версии WhatsApp является невозможность одновременно запустить приложение на нескольких устройствах. И это, похоже, скоро уйдёт в прошлое.

Сообщается, что на PC появится полноценный клиент с поддержкой нескольких устройств, синхронизацией и так далее. Помимо этого, аналогичные возможности ожидаются в веб-версии клиента.

На данный момент эти возможности недоступны даже для участников бета-тестирования, однако в скором будущем они появятся. После этого в мобильном приложении WhatsApp для Android появится новая настройка для подключения дополнительных устройства.

Из этого следует, что подключение WhatsApp Web или десктопного клиента WhatsApp больше не нужно будет постоянно держать смартфон подключённым. Таким образом, десктопный и веб-клиенты WhatsApp станут самостоятельными. Точной даты релиза пока нет.