WhatsApp хранит данные для входа в открытом виде

В мессенджере WhatsApp была найдена уязвимость, которая хранит коды безопасности для авторизации в открытом виде. Это значительный недостаток двухфакторной аутентификации WhatsApp, хотя механизм обязан обеспечить безопасность данных своих пользователей.
Проблема касается обладателей устройств под управлением Andoird и iOS. Все их коды безопасности хранятся в текстовом файле внутри мессенджера, но другие приложения не могут получить к нему доступ.
Однако по словам специалистов, система может иметь уязвимости, которая позволит хакерам осуществить взлом устройства для получения файла. Они рекомендуют Facebook, которой принадлежит мессенджер, зашифровать коды, чтобы избежать очередных утечек.
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