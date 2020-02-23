WhatsApp готовит массовые групповые звонки

Из-за вынужденной самоизоляции большинство людей начали использовать мессенджеры и видеозвонки. Это облегчает общение на дистанции, помогает в работе или учиться. Поэтому многие разработчики начали развивать функционал своих приложений, чтобы привлечь большее число пользователей. Так поступил WhatsApp.

Мессенджер уже совсем скоро обзаведётся групповыми видеозвонками. Да, они уже реализованы, но с лимитом в 4 человека. Теперь разработчики предложат общение до 19 человек в одной беседе. Нововведение появится в iOS и Android.

Однако расширенного лимита пока нет в бета-версиях WhatsApp, а когда доберётся до рядовых пользователей – неизвестно.