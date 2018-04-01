WhatsApp достиг двух миллиардов пользователей

WhatsApp поставил собственный рекорд по количеству зарегистрированных пользователей в мессенджере. В официальном заявлении сервиса говорится о достижении двух миллиардов пользователей по всему миру.

В сообщении говорится, что мессенджер даёт пользователям конфиденциальную связь, а каждое сообщение между абонентами по умолчанию защищено сквозным шифрованием.

«WhatsApp с самого начала задумывался как простой, надёжный и конфиденциальный сервис. Сегодня мы по-прежнему преданы идее предоставления конфиденциальной связи и защиты личного общения двух миллиардов пользователей по всему миру.», — отмечают в компании.

WhatsApp вышел 3 мая 2009 года. В 2014 году мессенджер приобрела компания Facebook за 19 млрд долларов.