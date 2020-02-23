WhatsApp для iOS получил тёмный режим

В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.

Апдейт приносит новый тёмный режим мессенджера, который активируется автоматически при соответствующих настройках операционки. Переключиться самостоятельно в WhatsApp не получится.

Новый режим использует API iOS 13, поэтому на более старых версиях системы работать не будет.