WhatsApp для iOS получил тёмный режим
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WhatsApp для iOS получил тёмный режим

В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.

  • Whatsapp Darkk

Апдейт приносит новый тёмный режим мессенджера, который активируется автоматически при соответствующих настройках операционки. Переключиться самостоятельно в WhatsApp не получится.

Новый режим использует API iOS 13, поэтому на более старых версиях системы работать не будет.

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