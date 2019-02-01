Вышла iOS 13.7 с уведомлениями о контактах с COVID-19

В новом обновлении iOS появились небольшие изменения и нововведение в виде утилиты, которая уведомляет пользователя о том, что он мог иметь контакт с заряжённым COVID-19.
Если у программы появится подозрения о контакте пользователя с заражённым коронавирусом, то она предложит пройти в больницу и сдать тест. Пока неизвестно, работает утилита в России или доступна только для жителей США.
Кроме того, обновление доступно для владельцев iPad. Проверить наличие апдейта можно из «Настроек».
Стоит напомнить, что система для анализа и предостережения пользователя с COVID-19 была недавно разработана Apple в тесном сотрудничестве с Google.
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