Apple закрыла возможность джейлбрейка в iOS 13.5.1

Apple выпустила новое обновление прошивки для iPhone и iPad. Апдейт iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1, закрывает возможность джейлбрека для всех актуальных устройств, который был ранее реализован хакерами из команды Unc0ver.

Выпущенный джейлбрейк не вмешивается в работу фирменных приложений и сервисов компании. Более того, он никак не влияет на безопасность системы. А вот устанавливать приложения бесплатно из AltStore и Cydia вполне возможно.

В самом описании обновления указывается только обновление безопасности и отсутствие каких-либо новых возможностей.

Вес обновления составляет всего 76,7 МБ.