Вышли первые бета-версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Apple выпустила публичные бета-версии iOS и iPadOS под номером 13.7. В них не так много нововведений, в основном эти сборки предназначены для исправления ошибок и сбоев.

Из реально новых функций отметим систему мониторинга по местонахождению пользователя. Она отслеживает, не находится ли владелец смартфона или планшета в «зоне риска» по COVID-19. Правда, это работает только в США.

Следует отметить, что 13.7 — это последнее крупное обновление системы перед выходом полноценного релиза iOS 14. Потому в этом обновлении и нет почти никаких новых функций — всё оставили на будущую версию.

Само обновление скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением всех приложений и пользовательских данных. Само собой, устройство должно быть заряжено минимум наполовину, иначе система просто не даст запустить установку. Но лучше подключить смартфон или планшет к электросети.