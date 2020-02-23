WhatsApp будет шифровать сообщения для резервных копий

Мессенджером WhatsApp пользуются многие, не задумываясь о безопасности сохранения переписки. Да, в самом приложении все отлично, но вот резервная копия, которая сохраняется в iCloud или Google Drive для разных операционных систем, не шифруется. Возможно ли как-то исправить ситуацию? Эта проблема уже долгое время не дает спать спокойно разработчикам мессенджера. И вот настал момент, когда пришло время действовать решительно.

В самое ближайшее время разработчики начнут реализовывать функцию системы шифрования резервной копии переписки, что избавит мессенджер от уязвимости. В следующем обновлении мессенджера WhatsApp уже можно ожидать эту функциональность. Речь идет о сквозном шифровании, которые было введено в сам мессенджер еще в 2016 году, а вот резервная копия так и выгружалась на носитель, как простой архив.

Данная функция – функция резервного копирования очень полезная возможность сохранения всей переписки при замене смартфона, его поломки или потери. Разработчики рекомендуют включать эту функцию в настройках, чтобы облегчить жизнь владельцам мобильных устройств. Если отключить эту возможность, то вы потеряете всю переписку в мессенджере. Кстати, сейчас сохранение резервных копий со сквозным шифрованием уже работает, правда пока лишь в бета-версии WhatsApp для iOS. И то для пользования таким функционалом нужно стать тестировщиком приложения.