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Новости

World of Tanks, наконец-то, вышла в Steam. Но пользователи недовольны

Компания Wargaming рассказала о выпуске Steam-версии своего знаменитого экшена World of Tanks. Это произошло через 11 лет после релиза самой игры. И, похоже, у проекта проблемы.

Отметим, что новинка получила смешанные отзывы, из которых только 43% положительные. Игроки жалуются на малое число нововведений, а также сетуют на то, что перенести существующий профиль нельзя. Так что в Steam можно только зарегистрировать новый.

В компании уже заявили, что World of Tanks не разрабатывалась в качестве мультиплатформенной игры, так что такое ограничение неизбежно. В остальном игра ничем не отличается. Есть те же самые виды техники, карты и режимы, что и в обычных «Танках».

Отметим, что оригинальная игра появилась в 2010 году. На фоне обилия фэнтезийных MMORPG «Танки» смотрелись весьма выигрышно. В компании заявили, что количество игроков в WoT по всему миру достигает 160 миллионов.

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Источник:
Steam
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