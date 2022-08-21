World of Tanks переименуют в «Мир танков»

Игроки World of Tanks из России и Беларуси в скором времени получат отдельный клиент под названием «Мир танков». Всё это объясняется тем, что Lesta Games и Wargaming разделяют бизнес в СНГ.

Перенести свой аккаунт из одного региона в другой можно будет при помощи нового клиента. Игрокам предложат два варианта: RU-серверы (оперирует Lesta Games) и EU-серверы (оперирует Wargaming).

Игрокам из России и Беларуси рекомендуется перейти на RU-серверы, а жителям других стран на EU-серверы. Дело в том, что на RU-серверах будет возможность производить оплату без каких-либо ограничений для РФ и Беларуси.

Запуск «Мир танков» запланирован на сентябрь текущего года.

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