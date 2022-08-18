Вышло срочное обновления для браузера Google Chrome

Google выпустила срочное обновление браузера Google Chrome для Windows, macOS и Linux. Обновления под номерами 104.0.5112.102/101 для Windows и 104.0.5112.101 (для macOS и Linux), исправляют ошибку CVE-2022-2856 нулевого дня, которую могут использовать злоумышленники для совершения атак.

Уязвимость обнаружили специалисты по безопасности Эшли Шен и Кристиан Реселл из группы анализа угроз в Google и присвоили ей высокий уровень опасности.

При помощи вредоносного сайта, хакеры могут воспользоваться «дырой» в браузере и послать для выполнения произвольный код на компьютер жертвы. Отмечается, что это уже пятая серьёзная уязвимость Google Chrome за этот год.

Браузер Google Chrome может обновиться автоматически. Но если ждать нет времени, то можно зайти в меню браузера > Справка > О браузере Google Chrome.

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