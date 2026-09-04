Смарт-браслет Xiaomi Band 11 показали на «живых» фотографиях и видео

Несколько часов назад Xiaomi анонсировала смарт-браслет Xiaomi Band 11, а вместе с этим было снято эмбарго на публикацию фотографий для журналистов, которые заранее получили гаджет для обзора.

Доверенные СМИ и блогеры уже начали делиться своими студийными фотографиями и видео, что позволило рассмотреть новинку более детально со всех сторон.

Xiaomi Band 11 стал всего на 0.96 мм тоньше в сравнении с предшественником. На фотографии ниже эту разницу продемонстрировали, сравнив «капсулу» новинки с прошлогодним Xiaomi Band 10 у которого защитное стекло датчиков заметно больше выпирает:

Кроме этого, опубликовано фото, на котором видна разница в яркости подсветки между поколениями. У Xiaomi Band 11 яркость дисплея доходит до 2000 нит, а у прошлогодней модели этот параметр составляет 1500 нит.

Подробности о технических характеристиках смарт-браслета Xiaomi Band 11, смотрите в этом материале.