Apple блокирует iPhone Duo, которые были активированы до старта официальных продаж

Первый складной смартфон Apple поступит в продажу только завтра, но первые видео с обзорами и распаковкой iPhone Duo стали появляться ещё вчера. Многие блогеры, купившие устройство начали рассказывать о проблемах грядущей новинки, что не понравилось купертиновцам и те стали блокировать все девайсы, активированные до официального старта продаж.

Преждевременные публикации с обзорами стали возможны из-за нарушения регламента Apple со стороны некоторых продавцов, которые перепродали iPhone Duo блогерам до официального релиза. За возможность выпустить эксклюзивный материал авторы YouTube-каналов сильно переплачивали — стоимость девайса достигала до $20 000 (1 638 029 ₽) при розничной цене от $1999 (163 706 ₽).