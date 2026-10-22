1Password for Agents даёт ИИ доступ без передачи паролей
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1Password открыл ИИ-агентам доступ к аккаунтам без передачи паролей

1Password for Agents ограничивает доступ отдельным сеансом и одобренными записями.
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Редакция The GEEK сегодня в 16:39
1Password открыл ИИ-агентам доступ к аккаунтам без передачи паролей

1Password запустил платформу 1Password for Agents для входа ИИ-агентов в аккаунты без передачи модели логинов, паролей и содержимого хранилища. По заявлению компании, она позволяет помощникам выполнять задачи вроде бронирования ресторанов, покупки подарков и планирования поездок.

Директор по продукту 1Password Ашиш Трипати заявил, что агенту не нужен постоянный доступ ко всему аккаунту для выполнения поручения. Платформа выдаёт разрешение только на конкретный сеанс и заранее одобренные записи, без переноса доступа в следующий сеанс.

Как объясняет компания, пароли и одноразовые коды многофакторной аутентификации передаются через защищённый канал под управлением 1Password и не попадают в модель. Платформа также поддерживает авторизованные сеансы на нескольких сайтах для многоэтапных задач без повторного запроса учётных данных на каждом шаге.

После интеграции с Claude в июле сервис расширил поддержку помощников. По данным 1Password, теперь в список входят Muse от Meta, Claude Duet, ChatGPT Work и Dots от OpenAI, Grok Bot от SpaceXAI и Town. Пользователь может одобрять входы, а логины, пароли и коды остаются скрытыми от агентов.

Защита учётных данных не исключает ошибок самого помощника при оформлении заказов или бронировании поездок. Цены и сроки доступности 1Password for Agents пока не раскрыты.

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