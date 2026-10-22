Микрофон Insta360 Mic получил E-Ink-экран и запись на microSD
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Вышел Insta360 Mic: настраиваемый E-Ink-экран и запись на microSD

Передатчик Insta360 Mic работает без подзарядки до 13 часов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:42
Insta360 Mic получил настраиваемый E-Ink-экран и запись на microSD

Insta360 представила беспроводной микрофон Insta360 Mic с настраиваемым E-Ink-экраном и самостоятельной записью звука на microSD. Новинка заняла место между базовым Mic Air и флагманским Mic Pro.

На экран передатчика можно загрузить собственную картинку — например, логотип канала или фотографию. Микрофон поддерживает запись в 32-битном формате с плавающей точкой на карту microSD для резервного сохранения звука независимо от камеры или телефона.

За шумоподавление отвечает отдельный чип с ИИ. Режим Auto предотвращает перегрузку звука, а Dynamic выравнивает громкость. Доступны три предустановки тембра голоса: Regular, Rich и Bright.

Insta360 Mic получил настраиваемый E-Ink-экран и запись на microSD

К совместимым камерам Insta360 микрофон подключается напрямую по Bluetooth, без приёмника. К другим камерам и телефонам приёмник подключается через комплектный адаптер USB-C или кабель с разъёмом 3,5 мм. Он поддерживает одновременную работу с четырьмя передатчиками, в том числе с сочетанием Insta360 Mic и Mic Pro.

Передатчик работает до 13 часов, с зарядным футляром суммарная автономность достигает 34 часов. Продажи начались в официальном магазине Insta360, на Amazon и у авторизованных продавцов по следующим ценам в долларах США:

  • Передатчик — $79,99
  • Один передатчик и приёмник — $139,99
  • Два передатчика и приёмник — $249,99
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