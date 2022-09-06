Представлен ноутбук Huawei MateBook E Go с Windows 11 и Snapdragon 8cx Gen 2

В Китае представлен ноутбук-трансформер MateBook E Go с процессором ARM и Windows 11. Устройство позиционируется в качестве мобильного рабочего места с большой автономностью.

Новинка получит следующие технические характеристики:

Дисплей: 12,35 дюйма с разрешением 2560 × 1600 точек (16:10), IPS, яркость 400 нит, частота 120 Гц;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (LTE) / Gen 3 (Wi-Fi);

Память: 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 512 ГБ постоянной SSD;

Камера: 13 МП (основная); 8 МП (фронтальная);

Батарея: 45,84 Вт/ч, до 14 часов, быстрая зарядка (65 Вт);

ОС: Windows 11 Home;

Связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, LTE (опционально);

Порты: 2 × USB-C 3.2, аудиоджек;

Цвета корпуса: белый, чёрный;

Габариты: 283,7×184×7,68 г, 710 г.

Экран занимает 88% площади передней панели и соответствует сертификации TÜV Rheinland на отсутствие мерцания и снижение влияния синего цвета. В комплекте идёт стилус M-Pencil 2-го поколения, который распознает 4096 степеней нажатия и выдаёт задержку 2 мс.

На боковой панели есть сканер отпечатка, также в оснащении присутствуют два стереодинамика и четыре микрофона. В новинке используется жидкостное охлаждение. Клавиатуру можно отсоединить.

Huawei MateBook E Go в версии Wi-Fi Only стоит в Китае 5499 юаней (чуть более 48 000 рублей), с LTE — 4999 юаней (почти 44 000 рублей).

Отметим, что использование Windows 11 с процессором ARM позволяет снизить расход энергии из-за использования мобильного чипа, но при этом система будет работать не слишком быстро. Главная проблема в том, что хоть ОС и написана под архитектуру ARM, далеко не все приложения работают на ней же. Потому приходится эмулировать её, что отнимает часть ресурсов у процессора. Увы, но пока чипы Qualcomm не обладают аппаратным эмулятором, подобным Rosetta 2 у Apple. Там он позволяет запускать даже игры.

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