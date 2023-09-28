Вышла публичная iOS 17.1 beta 1

Пользователи с профилем разработчика могут уже сейчас опробовать публичную версию iOS 17.1 beta 1. Сборка идёт под номером 21B5045h.
Как обычно, Apple повысила стабильность системы и исправила найденные ошибки.
Что нового появилось:
- App Store получил голосовой поиск;
- Вернулись классические рингтоны;
- Добавился плейлист с избранными треками. Их можно добавить в приложении и плеере;
- AirDrop научился отправлять и получать контент без Wi-Fi;
- В iPhone 14 Pro появилось отображение фонарика теперь отображается в Dynamic Island;
Вес обновление около 7 ГБ. Обновиться можно перейдя в Настройки > Основные > Обновление ПО.