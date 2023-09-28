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Вышла публичная iOS 17.1 beta 1

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 00:58

Пользователи с профилем разработчика могут уже сейчас опробовать публичную версию iOS 17.1 beta 1. Сборка идёт под номером 21B5045h.

Как обычно, Apple повысила стабильность системы и исправила найденные ошибки.

Что нового появилось:

  • App Store получил голосовой поиск;
  • Вернулись классические рингтоны;
  • Добавился плейлист с избранными треками. Их можно добавить в приложении и плеере;
  • AirDrop научился отправлять и получать контент без Wi-Fi;
  • В iPhone 14 Pro появилось отображение фонарика теперь отображается в Dynamic Island;

Вес обновление около 7 ГБ. Обновиться можно перейдя в Настройки > Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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