Вышла публичная iOS 17.1 beta 1

Пользователи с профилем разработчика могут уже сейчас опробовать публичную версию iOS 17.1 beta 1. Сборка идёт под номером 21B5045h.

Как обычно, Apple повысила стабильность системы и исправила найденные ошибки.

Что нового появилось:

App Store получил голосовой поиск;

Вернулись классические рингтоны;

Добавился плейлист с избранными треками. Их можно добавить в приложении и плеере;

AirDrop научился отправлять и получать контент без Wi-Fi;

В iPhone 14 Pro появилось отображение фонарика теперь отображается в Dynamic Island;

Вес обновление около 7 ГБ. Обновиться можно перейдя в Настройки > Основные > Обновление ПО.