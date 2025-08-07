В условиях блокировок мобильного интернета откроют доступ к критически важным ресурсам

Министерство цифрового развития согласовало с операторами техническую схему, которая позволит сохранять доступ к ключевым онлайн-сервисам даже в условиях ограниченного мобильного интернета. Об этом сообщил министр Максут Шадаев, передаёт «Интерфакс».

По словам Шадаева, пользователи смогут пройти проверку через капчу и получить доступ к «белому списку» сайтов на полной скорости. В этот список войдут все ресурсы, «нужные для жизни»: маркетплейсы, службы доставки, сервисы такси и другие важные онлайн-платформы.

Кроме того, Минцифры отдельно согласовало с операторами работу сетей M2M — это позволит поддерживать стабильность банкоматов, терминалов и устройств самообслуживания, даже при ограничениях связи.

Подробности реализации и список сервисов будут утверждены дополнительно.