В условиях блокировок мобильного интернета откроют доступ к критически важным ресурсам

В России появится «белый список» сайтов, которые будут доступны даже при блокировке мобильного интернета.
Валентин Снежин сегодня в 20:14

Министерство цифрового развития согласовало с операторами техническую схему, которая позволит сохранять доступ к ключевым онлайн-сервисам даже в условиях ограниченного мобильного интернета. Об этом сообщил министр Максут Шадаев, передаёт «Интерфакс».

По словам Шадаева, пользователи смогут пройти проверку через капчу и получить доступ к «белому списку» сайтов на полной скорости. В этот список войдут все ресурсы, «нужные для жизни»: маркетплейсы, службы доставки, сервисы такси и другие важные онлайн-платформы.

Кроме того, Минцифры отдельно согласовало с операторами работу сетей M2M — это позволит поддерживать стабильность банкоматов, терминалов и устройств самообслуживания, даже при ограничениях связи.

Подробности реализации и список сервисов будут утверждены дополнительно.

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
