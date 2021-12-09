Вышла новая версия складного смартфона Motorola Razr 5G

Компания Motorola начала принимать в России предзаказы на новую версию смартфона-раскладушки Motorola Razr 5G. Эта модель отличается от прошлогодней только цветом — сейчас он золотисто-розовый. При этом цена выше на 10 тысяч рублей — суммарная стоимость равна 135 тысячам. Версия называется Motorola Razr 5G Blush Gold.

Отметим, что новинка построена на среднем процессоре Snapdragon 765G с 8 ядрами и модемом 5G, оснащена 6,2-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2142:876 пикселей, а также внешним 2,7-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 800:600 пикселей.

Внутри установлены 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти, основная камера получила главный сенсор на 48 МП с оптическим стабилизатором. Есть внутренняя камера ан 20 МП. Ёмкость аккумулятора скромная — 2800 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Для подключения используется порт USB-C 3.1.

При этом отметим, что новинку выпустят ограниченной партией в 111 штук.