Вышла iOS 16.2 beta 3 для разработчиков

Apple выпустила новую iOS 16.2 beta 3 для разработчиков. Номер сборки идёт под номером 20C5049e.

О каких-либо изменениях не сообщается, кроме исправления найденных ошибок и повышения стабильности системы.

Размер апдейта около 700 МБ. Загрузить iOS 16.2 beta 3 можно уже сегодня из Настройки > Основные > Обновление ПО.

Если вы хотите опробовать бета-версию iOS 16, то можете воспользоваться нашей инструкцией.