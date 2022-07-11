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Как установить iOS 16 прямо сейчас

Компания Apple представила iOS 16 во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022. Главная особенность новой прошивки – сильно измененный экран блокировки и возможность его кастомизации.

Официально iOS 16 выйдет только осенью в момент презентации iPhone 14. Но если хочется опробовать новую систему, то сделать это может любой желающий уже сегодня.

Важно: все изменения вы делаете на свой страх и риск. Бета-версия может работать с ошибками и глюками. Обязательно сделайте резервную копию перед обновлением.

Как установить бету iOS 16:

  1. Зайдите на сайт профиля через браузер Safari на iPhone;
  2. Загрузите бета-профиль и подтвердите его установку;
  3. Зайди в «Настройки» и нажмите на уведомление о загрузке профиля;
  4. Начнётся перезагрузка смартфона;
  5. После загрузки, войдите в «Настройки» в пункт «Обновление ПО». Появится предложение установить iOS 16;
  6. Загружайте iOS и перезагрузите iPhone. Всё готово.

Ознакомиться с главными нововведениями можно в данной публикации. Список устройств с поддержкой iOS 16 находится тут.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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