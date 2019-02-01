Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
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Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4

Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные. Как отмечается, игра станет приквелом всей серии.

Сама игра предварительно уже доступна в Steam по цене в 725 рублей за стандартное издание. А вот расширенное стоит 930 рублей. В него входит цифровой артбук, фирменный саундтрек и эксклюзивный скин для оружия.

Помимо компьютера, игра также будет доступна в рамках сервиса Google Stadia в день релиза. Игра выйдет в скором времени, хотя точной даты пока нет. Известно лишь, что новинка появистя в августе этого года.

Помимо этого, ожидается выход консольной версии для PlayStation 4 и Xbox One, однако до этих платформ игра доберётся не раньше 2021 года. О выходе версии под Nintendo Switch пока ничего не говорится.

Напомним, что ранее вышел ещё один ролик, который демонстрирует геймплей и некоторые аспекты сюжета или же предыстории.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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