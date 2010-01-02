Serious Sam 4 вышел на PC. И его уже взломали

Несколько часов назад в релизе появился долгожданный шутер Serious Sam 4. А новостные сайты уже выставили свои оценки. И, надо сказать, они довольно средние, хотя большинство рецензентов оценили проект положительно.
Вот так выглядят оценки игры:
- GameSpew — 9 из 10
- GameSpace — 9 из 10
- PC Invasion — 8,5 из 10
- COGconnected — 8,2 из 10
- PCGamesN — 8 из 10
- GameSkinny — 8 из 10
- Hardcore Gamer — 8 из 10
- Screen Rant — 8 из 10
- TheSixthAxis — 8 из 10
- GameStar — 7,9 из 10
- Multiplayer.it — 7,8 из 10
- Worth Playing — 7,5 из 10
- Noisy Pixel — 7,5 из 10
- Destructoid — 7,5 из 10
- Wccftech — 7,3 из 10
- PC Gamer — 7,1 из 10
- IGN Spain — 7 из 10
- Everyeye.it — 7 из 10
- DarkStation — 7 из 10
- Shacknews — 7 из 10
- Eurogamer Italy — 7 из 10
- SpazioGames — 6,8 из 10
- Player 2 — 6,7 из 10
- Attack of the Fanboy — 6 из 10
- AusGamers — 5 из 10
- TheGamer — 5 из 10
- Jeuxvideo.com — 5 из 10
- Windows Central — 5 из 10
Большинство критиков сошлись во мнении, что шутер неплох в целом, однако не привносит никаких улучшений именно в своей области. Зато в числе недостатков отметили устаревшую графику, попытки раскрыть взаимоотношения персонажей-NPC и так далее.
Самое интересное, что игру уже разместили на торрентах, поскольку релиз состоялся не только в Steam, но и в сервисе GOG без какой-либо DRM-защиты. Цена там составляет 725 рублей.
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