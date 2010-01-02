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Новости

Serious Sam 4 вышел на PC. И его уже взломали

Несколько часов назад в релизе появился долгожданный шутер Serious Sam 4. А новостные сайты уже выставили свои оценки. И, надо сказать, они довольно средние, хотя большинство рецензентов оценили проект положительно.

Вот так выглядят оценки игры:

  • GameSpew — 9 из 10
  • GameSpace — 9 из 10
  • PC Invasion — 8,5 из 10
  • COGconnected — 8,2 из 10
  • PCGamesN — 8 из 10
  • GameSkinny — 8 из 10
  • Hardcore Gamer — 8 из 10
  • Screen Rant — 8 из 10
  • TheSixthAxis — 8 из 10
  • GameStar — 7,9 из 10
  • Multiplayer.it — 7,8 из 10
  • Worth Playing — 7,5 из 10
  • Noisy Pixel — 7,5 из 10
  • Destructoid — 7,5 из 10
  • Wccftech — 7,3 из 10
  • PC Gamer — 7,1 из 10
  • IGN Spain — 7 из 10
  • Everyeye.it — 7 из 10
  • DarkStation — 7 из 10
  • Shacknews — 7 из 10
  • Eurogamer Italy — 7 из 10
  • SpazioGames — 6,8 из 10
  • Player 2 — 6,7 из 10
  • Attack of the Fanboy — 6 из 10
  • AusGamers — 5 из 10
  • TheGamer — 5 из 10
  • Jeuxvideo.com — 5 из 10
  • Windows Central — 5 из 10

Большинство критиков сошлись во мнении, что шутер неплох в целом, однако не привносит никаких улучшений именно в своей области. Зато в числе недостатков отметили устаревшую графику, попытки раскрыть взаимоотношения персонажей-NPC и так далее.

  • 20200917131649 1

Самое интересное, что игру уже разместили на торрентах, поскольку релиз состоялся не только в Steam, но и в сервисе GOG без какой-либо DRM-защиты. Цена там составляет 725 рублей.

Источник:
YouTube
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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