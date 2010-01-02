Serious Sam 4 вышел на PC. И его уже взломали

Несколько часов назад в релизе появился долгожданный шутер Serious Sam 4. А новостные сайты уже выставили свои оценки. И, надо сказать, они довольно средние, хотя большинство рецензентов оценили проект положительно.

Вот так выглядят оценки игры:

GameSpew — 9 из 10

GameSpace — 9 из 10

PC Invasion — 8,5 из 10

COGconnected — 8,2 из 10

PCGamesN — 8 из 10

GameSkinny — 8 из 10

Hardcore Gamer — 8 из 10

Screen Rant — 8 из 10

TheSixthAxis — 8 из 10

GameStar — 7,9 из 10

Multiplayer.it — 7,8 из 10

Worth Playing — 7,5 из 10

Noisy Pixel — 7,5 из 10

Destructoid — 7,5 из 10

Wccftech — 7,3 из 10

PC Gamer — 7,1 из 10

IGN Spain — 7 из 10

Everyeye.it — 7 из 10

DarkStation — 7 из 10

Shacknews — 7 из 10

Eurogamer Italy — 7 из 10

SpazioGames — 6,8 из 10

Player 2 — 6,7 из 10

Attack of the Fanboy — 6 из 10

AusGamers — 5 из 10

TheGamer — 5 из 10

Jeuxvideo.com — 5 из 10

Windows Central — 5 из 10

Большинство критиков сошлись во мнении, что шутер неплох в целом, однако не привносит никаких улучшений именно в своей области. Зато в числе недостатков отметили устаревшую графику, попытки раскрыть взаимоотношения персонажей-NPC и так далее.

Самое интересное, что игру уже разместили на торрентах, поскольку релиз состоялся не только в Steam, но и в сервисе GOG без какой-либо DRM-защиты. Цена там составляет 725 рублей.