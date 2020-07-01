Свежий геймплейный ролик Serious Sam 4

В рамках прямой трансляции Devolver Direct состоялась презентация нового ролика шутера Serious Sam 4, который, как ожидается, выйдет в августе. Игра станет продолжением классической серии, но предложит и немало нового.

Как ожидается, в новой части игры будут новые и старые враги, больше оружия, а также звездолёт. Во всяком случае, он будет показан хотя бы в формате предыстории.

В самом начале ролика Сэм за кадром описывает потрясающую жизнь в команде звездолёта Surveyor. Причём, похоже, именно Сэм Стоун командовал этим кораблём, хотя ранее на этот аспект биографии ничего не указывало. И хотя из ролика неясно, будут ли в игре уровни на борту корабля, сама боёвка заслуживает внимания.

Помимо классических сражений, в игре похорошела графика, а локации стали более разнообразными. Теперь предстоит отстреливать сотни врагов не только в пустынях и посреди развалин, но также на заснеженных равнинах и вулканических плато. Также отмечается, что новый движок способен одновременно визуализировать сотни тысяч врагов, потому ожидаются жаркие бои.

Игра выйдет на PC в Steam, а также в сервисе Google Stadia, о появлении консольных версий пока ничего не говорится.