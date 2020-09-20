Опубликованы системные требования Serious Sam 4

Студия Croteam раскрыла официальные системные требования для FPS Serious Sam 4, который выйдет 24 сентября на PC (Steam) и в Google Stadia.
Судя по этим данным, потребуется компьютер средней мощности.
Минимальные требования таковы:
- Операционная система: Windows 10 на 64 разряда;
- Процессор: с четырьмя ядрами и частотой 2,5 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- HDD: 40 ГБ;
- Видеокарта: nVidia GeForce 780/970/1050 или AMD Radeon 7950/280/470 (3 ГБ vRAM);
- Версия DirectX: 11.
Рекомендуемые требования:
- Операционная система: Windows 10 на 64 разряда (не меньше версии 1909)
- Процессор: 8-ядерный процессор с частотой 3,3 ГГц
- ОЗУ: 16 ГБ;
- HDD: 40 ГБ;
- Видеокарта: nVidia GeForce 1080/2060 или AMD Radeon Vega64 / 5700 (8 ГБ vRAM);
- Версия DirectX: 12;
- Рекомендуемые API включают DX12 и Vulkan.
Консольные сборки игры выйдут, как ожидается, не ранее 2021 года.
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