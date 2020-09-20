Опубликованы системные требования Serious Sam 4

Студия Croteam раскрыла официальные системные требования для FPS Serious Sam 4, который выйдет 24 сентября на PC (Steam) и в Google Stadia.

Судя по этим данным, потребуется компьютер средней мощности.

Минимальные требования таковы:

Операционная система: Windows 10 на 64 разряда;

Процессор: с четырьмя ядрами и частотой 2,5 ГГц;

ОЗУ: 8 ГБ;

HDD: 40 ГБ;

Видеокарта: nVidia GeForce 780/970/1050 или AMD Radeon 7950/280/470 (3 ГБ vRAM);

Версия DirectX: 11.

Рекомендуемые требования:

Операционная система: Windows 10 на 64 разряда (не меньше версии 1909)

Процессор: 8-ядерный процессор с частотой 3,3 ГГц

ОЗУ: 16 ГБ;

HDD: 40 ГБ;

Видеокарта: nVidia GeForce 1080/2060 или AMD Radeon Vega64 / 5700 (8 ГБ vRAM);

Версия DirectX: 12;

Рекомендуемые API включают DX12 и Vulkan.

Консольные сборки игры выйдут, как ожидается, не ранее 2021 года.