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Новости

Опубликованы системные требования Serious Sam 4

Студия Croteam раскрыла официальные системные требования для FPS Serious Sam 4, который выйдет 24 сентября на PC (Steam) и в Google Stadia.

Судя по этим данным, потребуется компьютер средней мощности.

Минимальные требования таковы:

  • Операционная система: Windows 10 на 64 разряда;
  • Процессор: с четырьмя ядрами и частотой 2,5 ГГц;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • HDD: 40 ГБ;
  • Видеокарта: nVidia GeForce 780/970/1050 или AMD Radeon 7950/280/470 (3 ГБ vRAM);
  • Версия DirectX: 11.

Рекомендуемые требования:

  • Операционная система: Windows 10 на 64 разряда (не меньше версии 1909)
  • Процессор: 8-ядерный процессор с частотой 3,3 ГГц
  • ОЗУ: 16 ГБ;
  • HDD: 40 ГБ;
  • Видеокарта: nVidia GeForce 1080/2060 или AMD Radeon Vega64 / 5700 (8 ГБ vRAM);
  • Версия DirectX: 12;
  • Рекомендуемые API включают DX12 и Vulkan.

Консольные сборки игры выйдут, как ожидается, не ранее 2021 года.

Источник:
DSOGaming
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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