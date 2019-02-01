Релиз Serious Sam 4 перенесли на 24 сентября

Пандемия коронавируса и последовавшая волна самоизоляции уже изменила планы многих компаний и нарушила работу целого ряда мероприятий. Само собой, это повлияло и на игровую разработку.

Сообщается, что издатель Devolver Digital на целый месяц отложил релиз шутера от первого лица Serious Sam 4, не говоря о причинах переноса.

https://www.youtube.com/watch?v=Ctx8eXGZTfU

Компания опубликовала короткий тизер, где указала новую дату — 24 сентября. Однако больше, по словам разработчиков, переносов не будет.

При этом создатели игры пообещали, что в грядущей игре будет намного больше врагов. Количество противников на экране будет достигать нескольких тысяч, причём там будут как уже известные по предыдущим частям, так и новые монстры. Само собой, Сэм получит и солидный арсенал для уничтожения инопланетной нечисти.

Игра выйдет на PC только в магазине Steam. Также она будет доступна в облачном сервисе Google Stadia. О появлении игры на консолях пока ничего не сообщается.