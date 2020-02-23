Serious Sam 4 выйдет на PC в августе

Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года. Шутер будет доступен для покупки в Steam и облачной платформе Google Stadia.

Уже сейчас в Steam можно оформить предварительный заказ на игру. Стоимость стандартного издания составляет всего 725 рублей, а расширенное обойдётся в 930 рублей. В последнем будет артбук, саундтрек и эксклюзивный скин для автомата.

Но вот на консолях текущего поколения PlayStation 4 и Xbox One шутер Serious Sam 4 появится только в 2021 году. Всё благодаря соглашению между разработчиками и Google.