Вышел фанатский мод «ремастера» Cyberpunk 2077

Вышла первая версия фанатского «ремастера» Cyberpunk 2077. Halk Hogan, пользователь из геймерского сообщества, выпустил модификацию игры, улучшающую текстуры.

Halk Hogan уже создал похожую модификацию для игры «Ведьмак 3» под названием The Witcher 3 HD Reworked Project. Он изменил текстуры объектов и поверхностей, при этом сохраняя оригинальный художественный стиль и производительность Cyberpunk 2077.

Модификация имеет две версии, ориентированные на разные видеокарты и особенности: основная рекомендуется для дисплеев с поддержкой 2К и 4К. Однако, использование модификации увеличивает потребление памяти на 400 Мб или 800 Мб в зависимости от выбранной версии.

Halk Hogan также заявил, что во втором квартале этого года выпустит улучшенную версию модификации для обновленной версии The Witcher 3. Первая версия его мода вошла в официальное переиздание игры.

Данная модификация позволит игрокам испытать Cyberpunk 2077 с улучшенными текстурами, что может значительно улучшить визуальный опыт. Однако, стоит отметить, что использование модификаций может повлиять на производительность игры и привести к нестабильной работе.