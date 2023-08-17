Вышел CrossOver 23 с DirectX 12 для запуска Windows-приложений на macOS

Разработчики из CodeWeavers выпустили приложение CrossOver 23. С его помощью можно запускать программы предназначенные для Windows на macOS без установки ОС.

Новая версия обзавелась поддержкой DirectX 12, что позволяет получить доступ ко всем графическим ядрам одновременно. Всё это должно обеспечить наилучшую производительность и качественную графику.

Интересно, что DirectX 12 в CrossOver поддерживается только несколькими играми. Среди них есть Diablo II Resurrected и Diablo IV.

Команда CodeWeavers обещает, что в будущем список игр будет значительно расширен.