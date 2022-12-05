Выход AR-гарнитуры от Apple могут перенести из-за проблем с ПО

Популярный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что выход гарнитуры смешанной реальности от Apple задерживается. Новинку представят не раньше второй половины следующего года, а презентацию могут отложить.

Аналитик сделал такой вывод на основе исследования цепочки продаж. Сообщается, что перенос сроков происходит из-за проблем с ПО. Остальные компоненты могут начать поставляться в первом и втором квартале 2023 года. Общий объем устройств может сократиться до 500 000 единиц вместо запланированных минимальных 800 тысяч.

Так как гарнитура Reality One или Reality Pro будет дорогой, Apple не сможет позволить себе ошибки, когда начнутся поставки устройства. Многие считают, что первая гарнитура Apple AR / VR станет началом новой эры для компании, которая приведет к выпуску Apple Glasses. Это может стать «следующей большой новинкой» от Apple и может в конечном итоге заменить iPhone по важности для компании.