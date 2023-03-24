Вся линейка iPhone 15 получит Dynamic Island с встроенным датчиком приближения

Популярный аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми подробностями о серии iPhone 15. Сообщается, что все смартфоны линейки получат Dynamic Island. В прошлом году его получили только Pro-версии.

Компания встроит датчик приближения в Dynamic Island, а не над ним, как было в iPhone 14 Pro. Сам островок будет изменен, однако, внешне это навряд ли отобразится. Скорее всего, так Apple изменит компоненты и снизит затраты на производство.

Датчик приближения определяет, когда пользователь подносит смартфон к уху и выключает экран.

Ранее появились стекла для iPhone 15 на живых фото, их можно посмотреть тут.