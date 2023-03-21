Появилось живое фото стекол для iPhone 15 и 15 Pro с тонкими рамками

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал живое фото стекол для iPhone 15, 15 Pro и 15 Pro Max. Ранее он рассказал, что новая серия получит самые тонкие рамки среди всех смартфонов на рынке.

Толщина более изогнутых рамок составит всего 1,55 мм. Для сравнения, у iPhone 14 Pro они толщиной в 2,17 мм, у Samsung Galaxy Ultra S23 (1,95 мм). Сейчас лидером по самым тонким рамкам является Xiaomi 13 со своими 1,81 мм. По словам инсайдера, Pro-версии iPhone 15 поколения побьют этот рекорд.

Также вчера появились чертежи iPhone 15 Pro с единственной кнопкой регулировки громкости, их можно посмотреть здесь.