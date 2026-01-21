Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роскомнадзор с предложением ограничить в России работу нейросетей для раздевания и генерации обнаженных людей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении депутат отмечает, что в сети активно распространяются сервисы, которые генерируют обнаженных людей без их согласия. По его словам, такие изображения могут использоваться для травли, в том числе в школах, а также наносят серьёзный психологический ущерб, создавая реальные риски для жизни и здоровья.

Для защиты граждан предлагается запретить и заблокировать такие онлайн-ресурсы и программы.

Аналогичное обращение в Роскомнадзор готовит комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.