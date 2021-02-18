Появились первые рендеры флагмана Sony Xperia 1 Mark 3

Ресурс LetsGoDigital показал свежие рендеры будущего смартфона Sony Xperia 1 M3, который скоро анонсируют. Новинка получит OLED-дисплей 4K HDR с соотношением сторон 21: 9 и частотой 120 Гц, а также мощное железо.

В плане дизайна изменений почти нет. Экран имеет тонкие рамки, задняя камера три сенсора и оптику Zeiss. При этом в новой модели ожидается объектив с оптическим зумом, так что нижний объектив будет круглый.

В плане дизайна изменений почти нет. Экран имеет тонкие рамки, задняя камера три сенсора и оптику Zeiss. При этом в новой модели ожидается объектив с оптическим зумом, так что нижний объектив будет круглый.

Внутри новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Будет поддержка 5G и разъём на наушники 3,5 мм. Смартфон также будет сделан пыле- и водонепроницаемым по стандарту IP68. Сканер отпечатка разместится в кнопке включения.

Цены пока не уточняются.