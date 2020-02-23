Восстановленные iPhone XR поступили в продажу

Apple начала продавать восстановленные смартфоны iPhone XR в собственном интернет-магазине, но пока только в США.

На выбор доступны iPhone XR на 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти. Цены восстановленные моделей следующие:

iPhone XR на 64 ГБ — $499 (новый $599)

iPhone XR на 128 ГБ — $539 (новый $649)

iPhone XR на 256 ГБ — $629 (новый $749)

Напомню, что все восстановленные модели имеют полноценную годовую гарантию, новый аккумулятор, корпус и детали. Поэтому такая покупка может стать выгодной.

В России восстановленные iPhone XR могут появиться ближе к осени текущего года. Как приобрести iPhone из США читайте в отдельном материале.