Владельцы iPhone 14 Pro жалуются на мигающие линии при загрузке

Пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на Reddit начали делиться информацией о проблеме с этими смартфонами. Сообщается, что при включении устройства на экране появляются мигающие горизонтальные линии, при этом не уточняется ни причина, ни способ устранения проблемы.

В одной из тем десятки пользователей iPhone 14 Pro пишут, что при включении устройства одна или несколько зелёных и жёлтых линий могут вспыхивать на экране, а затем исчезают через несколько секунд. По их словам, служба поддержки Apple уведомила их, что проблема не является результатом аппаратного дефекта, а представляет собой ошибку в iOS 16.

На Reddit, форумах Apple и MacRumors рассказывают, что проблема возникла после обновления устройств до версии iOS 16.2. Хотя иногда пользователи сообщают, что проблема возникает даже на более старых версиях iOS 16. Один из пользователей на Reddit рассказал о звонке от инженера Apple, который сообщил о работе над устранением проблемы.

На данный момент Apple тестирует версию операционной системы iOS 16.3 среди разработчиков и участников публичного бета-тестирования, но выход обновления ожидается не раньше 2023 года.

Последней версией на сегодня является iOS 16.2, которая добавила несколько новых функций, включая Apple Music Sing, новое приложение Apple Freeform и многое другое.