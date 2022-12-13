Вышла iOS 16.2 с режимом Apple Music Sing

Сегодня Apple выпустила публичную версию iOS 16.2. Уже сейчас её может установить любой желающий. Обновление приносит ряд нововведений, исправление ошибок и повышение стабильности в работе ОС.

В новой версии iOS появилось приложение Freeform, которое создаёт доску для совместной работы. В ней можно делать заметки, рисунки, таблицы и многие другие элементы.

Приложение «Музыка» обзавелось опцией Apple Music Sing. С её помощью можно активировать режим караоке прямо в плеере, максимально заглушая оригинальный вокал.

Резервная защита данных iCloud теперь работает с 23 категориями создавая им сквозное шифрование. В этой категории есть резервные копии iCloud, контакты, сообщения, заметки и фотографии.

Загрузить и установить iOS 16.2 можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.