Владельцы электромобилей смогут заряжаться через Яндекс Карты

Теперь в приложениях Яндекс Карты и Навигатор появилась возможность начать и завершить сеанс зарядки электромобиля. Пользователи могут предварительно просмотреть местоположение станций быстрой зарядки, проверить их доступность и типы коннекторов. Эта функция доступна в 33 регионах, где присутствует около 800 зарядных станций.

В меню поиска Яндекс Карт появилась новая категория “Зарядные станции”, в которой отображаются все доступные станции. Те, которые поддерживаются в Яндекс Картах и Навигаторе, выделены голубой иконкой. Пользователю достаточно выбрать интересующую станцию на карте, подключить к ней автомобиль по прибытии и нажать кнопку “Зарядиться” в приложении. Если зарядка платная, её также можно оплатить через Яндекс Карты.

Владельцы автомобилей в Москве также могут бронировать и начинать зарядку на станциях “Энергии Москвы”, которые предоставляются бесплатно.