Владельцы iPhone начали получать деньги от Apple за прослушку Siri

Всего будет выплачено $95 млн.
Редакция The GEEK сегодня в 07:00

Владельцы устройств Apple начали получать компенсации по коллективному иску, связанному со случайной активацией Siri и подозрениями в прослушке пользователей. Общая сумма выплат составит $95 млн.

Поводом для иска стала публикация газеты The Guardian в 2019 году, которая сообщила, что подрядчики Apple частично прослушивали разговоры пользователей во время оценки качества работы Siri. Основная претензия заключалась в том, что Siri иногда активировалась случайно, без команды пользователя, из-за чего могли записываться личные разговоры.

Apple не признала своей вины, однако согласилась на мировое соглашение и выплату компенсаций, чтобы закрыть дело. Кроме того, компания ввела обязательное согласие пользователей на участие в программе оценки качества и отказалась от привлечения внешних подрядчиков.

Прием заявок на участие в программе компенсаций начался в середине 2025 года, а теперь участники начали получать выплаты. Право на компенсацию имели пользователи, купившие устройства Apple с поддержкой Siri в период с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года и столкнувшиеся с непреднамеренным срабатыванием голосового помощника.

Один человек мог заявить до пяти устройств. Изначально предполагалось, что выплаты составят до $20 за устройство (но не более $100 на человека). Однако фактический размер компенсации оказался ниже — около $8,02 за устройство, максимум $40,10.

