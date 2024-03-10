Владельцам смартфонов Huawei начали блокировать WhatsApp

Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами на некоторых моделях смартфонов Huawei. Они начали сообщать о сбоях в работе приложения.

Оказывается, WhatsApp перестает запускаться на Huawei, если используется неофициальная версия приложения. Пользователи обычно устанавливают WhatsApp в формате APK, поскольку в AppGallery нет официальной версии.

Другая проблема заключается в том, что перенос переписки и аккаунта WhatsApp с одного Huawei на другой невозможно.

Редакция The GEEK попробовала воспроизвести эту проблему на смартфоне Huawei, но не столкнулась с подобной ошибкой.