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Владельцам смартфонов Huawei начали блокировать WhatsApp

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Валентин Снежин сегодня в 21:18

Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами на некоторых моделях смартфонов Huawei. Они начали сообщать о сбоях в работе приложения.

Оказывается, WhatsApp перестает запускаться на Huawei, если используется неофициальная версия приложения. Пользователи обычно устанавливают WhatsApp в формате APK, поскольку в AppGallery нет официальной версии.

Другая проблема заключается в том, что перенос переписки и аккаунта WhatsApp с одного Huawei на другой невозможно.

Редакция The GEEK попробовала воспроизвести эту проблему на смартфоне Huawei, но не столкнулась с подобной ошибкой.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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