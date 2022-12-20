ВКонтакте добавила функцию совместного просмотра видео

Пользователи ВКонтакте теперь могут смотреть видео через платформу VK Звонки. Для просмотра доступен любой контент размещённый на VK Видео.

Новая опция доступна для всех конференций: от звонков один на один до масштабных встреч. Для перехода в режим совместного просмотра нужно нажать «Смотреть вместе» и выбрать нужное видео. Звук и изображение будут подстраиваться под устройство и скорость интернета каждого участника звонка.

Функция совместного просмотра появилась на всех платформах и в любых приложениях VK Звонков, а также в основном приложении ВКонтакте и веб-версии. Пользователям iPhone новая опция станет доступна в ближайшее время.