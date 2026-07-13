VK и разработчик Max оказались под санкциями ЕС

Европейский союз ввёл санкции против VK и её дочерней компании «Коммуникационная платформа», отвечающей за развитие мессенджера Max. Информация опубликована в официальном документе ЕС.

Кроме них, в санкционный список вошли разработчик решений для интернет-провайдеров VAS Experts, компания «Норси-Транс», занимающаяся внедрением систем оперативно-разыскных мероприятий, а также специализирующаяся на СОРМ компания «Цитадель».

Ранее приложения VK и Max исчезли из App Store. Мессенджер Max удалили из магазина Apple в начале июня 2026 года, а 25 июня стали недоступны остальные приложения компании, включая «ВКонтакте», VK Video, VK Music и другие сервисы.

Apple объяснила удаление необходимостью соблюдать санкционные требования, но не уточнила, о каких именно ограничениях шла речь. Новое решение Евросоюза стало официальным включением VK и юридического лица, развивающего Max, в санкционный список ЕС.