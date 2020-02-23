ВКонтакте делает суперприложение в новом разделе

Социальна сеть Вконтакте внесла изменения во вторую вкладку под названием «Обзор». Через неё VK планирует сделать центром экосистемы VK. В частности, сервисы из вкладки «Обзор» пригодятся в разных бытовых вопросах тем, кто перешёл на удалённый рабочий график или дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

Основную часть второй вкладки занимают сервисы в виде мини-приложений. С их помощью в приложении VK можно делать почти что угодно: к примеру, приобретать товары, заказывать еду и услуги, смотреть погоду и счёт в спортивных матчах, записываться к мастерам, бронировать столики в кафе и даже играть. При этом дополнительно скачивать что-то на телефон не придётся.

Некоторые сервисы представлены в виде интерактивных виджетов. Они постоянно обновляются, чтобы показывать актуальную информацию, и предлагают полезные действия. Например, прямо в «Обзоре» есть виджет, который показывает погоду в городе пользователя. Если нажать на него, откроется мини-приложение — там можно прочитать подробности и поделиться ими в истории. Блок с днями рождения друзей напомнит, у кого скоро праздник, — если отмечают сегодня, виджет предложит отправить подарок и написать поздравление.

Также в «Обзоре» остался поиск, сообщества, раздел «События» и стриминговые сервисы — «Музыка», «Подкасты», «Видео» и «Трансляции». Вкладка с персональными виджетами доступна всем пользователям в России с новым дизайном приложения ВКонтакте.