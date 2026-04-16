Zaycev.Net стал самым популярным музыкальным приложением в российском App Store

Zaycev.Net поднялся на первое место среди музыкальных сервисов в российском App Store. Сервис, известный ещё с 2000-х годов, в середине апреля обошёл в чарте «Яндекс Музыку», «VK Музыку», Shazam и SoundCloud.

В общем рейтинге бесплатных приложений Zaycev.Net занимает 29 строчку.

Рост интереса к сервису связывают с возможностью слушать музыку офлайн и без цензурных ограничений. При этом оценка у приложения в App Store остаётся средней — 3,5 балла из 5 на основе примерно 3500 отзывов.

Сервис доступен на iOS, Android и HarmonyOS. Пользоваться им можно бесплатно, но с рекламой. Подписка без рекламы стоит 99 рублей в месяц.