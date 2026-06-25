«ВКонтакте», VK Music и другие сервисы VK удалили из App Store

Из App Store стали недоступны приложения VK. Пользователи сообщают, что из магазина Apple пропали «ВКонтакте», VK Music, VK Video, «VK Мессенджер», «Дзен», «VK Знакомства» и другие сервисы холдинга.

Причины удаления пока официально не раскрыты. Apple удалила сервисы VK в одностороннем порядке. В VK заявляли, что направили запрос в Apple для получения разъяснений.

Для пользователей, у которых приложения уже установлены на iPhone, они обычно продолжают работать. Однако после удаления из App Store их нельзя скачать заново или обновить через магазин Apple. Также в будущем могут возникнуть проблемы с отдельными функциями, если приложению потребуется обновление.

Это не первый случай удаления сервисов VK из App Store. Ранее из магазина Apple уже исчезал мессенджер Max, связанный с VK. Тогда компания также сообщала, что работает над восстановлением приложения.