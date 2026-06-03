Apple удалила мессенджер MAX из App Store | The GEEK
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Apple удалила мессенджер MAX из App Store

В VK сообщили, что приложение было удалено со стороны Apple, а компания уже работает над возвращением сервиса в магазин.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:43
Apple удалила мессенджер MAX из App Store

Приложение мессенджера «Макс» стало недоступно в App Store для пользователей iPhone. В VK подтвердили, что сервис был удалён со стороны Apple. Причины удаления компания не раскрыла.

«Работаем над оперативным решением проблемы», — сообщили представители VK.

При этом версия мессенджера для Android продолжает быть доступной в Google Play.

Пока неизвестно, связано ли удаление с нарушением правил App Store, техническими проблемами или дополнительной проверкой со стороны Apple.

«Макс» позиционируется как российский мессенджер и развивается VK на фоне роста интереса к локальным сервисам общения и экосистемным платформам.

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