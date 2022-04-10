Появился сервис по переносу YouTube-каналов в «Вконтакте»

Команда разработчиков Juice Development создала бесплатный сервис по переносу видео из YouTube-каналов во «ВКонтакте».

Сервис получил название VK Video Transfer, он работает на платформе VK Mini Apps. Переносить видео могут только владельцы каналов или те, у кого есть доступы. Подтвердить права нужно будет с помощью кода, который сгенерирует приложение.

Для перемещения видео во «ВКонтакте» требуется несколько действий:

Скопировать ссылку на канал

Открыть приложение по ссылке vk.com/vktransfer

Вставить скопированный адрес канала в поле «Ссылка на YouTube-канал»

Следовать инструкциям приложения

Все это произошло на фоне блокировки YouTube-канала «Дума ТВ» и комментария представителя МИД РФ о том, что «YouTube подписал себе приговор».

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