Появился сервис по переносу YouTube-каналов в «Вконтакте»

Команда разработчиков Juice Development создала бесплатный сервис по переносу видео из YouTube-каналов во «ВКонтакте».
Сервис получил название VK Video Transfer, он работает на платформе VK Mini Apps. Переносить видео могут только владельцы каналов или те, у кого есть доступы. Подтвердить права нужно будет с помощью кода, который сгенерирует приложение.
Для перемещения видео во «ВКонтакте» требуется несколько действий:
- Скопировать ссылку на канал
- Открыть приложение по ссылке vk.com/vktransfer
- Вставить скопированный адрес канала в поле «Ссылка на YouTube-канал»
- Следовать инструкциям приложения
Все это произошло на фоне блокировки YouTube-канала «Дума ТВ» и комментария представителя МИД РФ о том, что «YouTube подписал себе приговор».
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