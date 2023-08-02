VIZIT выпустил презервативы с персонажами Atomic Heart

2 августа компания VIZIT выпустила лимитированную коллекцию презервативов с персонажами из игры Atomic Heart. Предохранительные средства посвящены роботам из игры, таким как Близняшки, Рафик и Беляш. Коллекция была анонсирована ещё в начале 2023 года и стала доступна для покупки в день выхода первого DLC.

Продажа составила 1000 пачек презервативов. Стоимость пачки около 800 рублей, в зависимости от модели. На момент написания заметки, пачки с Близняшками уже были раскуплены.

Представители VIZIT не уточнили, будет ли ещё выпущена лимитированная коллекция, посвященная Atomic Heart.